Развожаев: Силы ПВО сбили 14 БПЛА в Севастополе

Число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось вдвое, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже 14 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее чиновник заявил о семи сбитых дронах в районе Северной стороны и Севастопольской бухты.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — отметил городской глава.

Развожаев добавил, что дроны сбиты в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега.

Ранее стало известно о попытке ВСУ нанести массированный удар по югу России, в том числе по Крыму. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», под ударом оказалась Донецкая Народная Республика, там прогремела серия взрывов. Дроны ВСУ были замечены над Макеевкой и Донецком.

