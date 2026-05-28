11:44, 28 мая 2026

ВККС согласилась на возбуждение дела на российского судью с 15-летним стажем

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) разрешила возбудить дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По информации следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, передала Ефименко через трех посредников взятку в размере одного миллиона рублей. Эти деньги предназначались за принятие решения по делу.

По информации Следственного комитета России, один из посредников был задержан сотрудниками регионального УФСБ России после получения денег.

Как сообщают правоохранители, общая сумма взятки должна была составить два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего судью Верховного суда России Виктора Момотова лишили статуса судьи в отставке и гарантии неприкосновенности.

