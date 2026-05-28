ВККС согласилась на возбуждение дела на российского судью с 15-летним стажем

ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Калининградской области Ефименко

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) разрешила возбудить дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По информации следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, передала Ефименко через трех посредников взятку в размере одного миллиона рублей. Эти деньги предназначались за принятие решения по делу.

По информации Следственного комитета России, один из посредников был задержан сотрудниками регионального УФСБ России после получения денег.

Как сообщают правоохранители, общая сумма взятки должна была составить два миллиона рублей.

