17:19, 25 мая 2026Силовые структуры

Бывшего судью Верховного суда России лишили гарантии неприкосновенности

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывшего судью Верховного суда России Виктора Момотова лишили статуса судьи в отставке и гарантии неприкосновенности. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Момотов лично присутствует на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) по вопросу прекращения его отставки.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд утвердил решение об изъятии у Момотова и его компаньона Андрея Марченко имущества на девять миллиардов рублей. Также была рассмотрена апелляция Марченко на решение первой инстанции — оно было оставлено без изменений.

Активы конфискованы в пользу государства в рамках антикоррупционного законодательства. Слушания по иску заняли три заседания.

