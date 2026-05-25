Бывшего судью Верховного суда России лишили гарантии неприкосновенности

Экс-судью Момотова лишили статуса и гарантии неприкосновенности

Бывшего судью Верховного суда России Виктора Момотова лишили статуса судьи в отставке и гарантии неприкосновенности. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Момотов лично присутствует на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) по вопросу прекращения его отставки.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд утвердил решение об изъятии у Момотова и его компаньона Андрея Марченко имущества на девять миллиардов рублей. Также была рассмотрена апелляция Марченко на решение первой инстанции — оно было оставлено без изменений.

Активы конфискованы в пользу государства в рамках антикоррупционного законодательства. Слушания по иску заняли три заседания.

