Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 25 мая 2026Путешествия

67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей

Пятеро трансгендеров ограбили туриста на 244,2 тысячи рублей в Таиланде
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Группа трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) ограбила 67-летнего туриста на сотни тысяч рублей в Таиланде. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 15 мая, однако подозреваемых задержали 20-го и 23-го числа. По данным источника, отдыхающий в Азии житель Швеции познакомился с двумя транс-женщинами и пригласил их в номер отеля в Паттайе, чтобы вместе провести время. Однако новые знакомые гостя позвали подруг и спровоцировали конфликт.

Материалы по теме:
«Порно-Диснейленд». Почему Паттайя в Таиланде получила статус новой мировой столицы секс-туризма?
«Порно-Диснейленд». Почему Паттайя в Таиланде получила статус новой мировой столицы секс-туризма?
3 апреля 2026
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
20 марта 2026

В итоге пять злоумышленников вытащили клиента в коридор и похитили его сбережения. Швед лишился 110 тысяч бат (244,2 тысячи рублей). Преступники скрылись на мотоцикле. На данный момент офицеры задержали четырех грабителей, они предстали перед судом. Последний вор находится в розыске.

Ранее россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд. Уточняется, что, проводя с эскортницей время, житель России случайно разбил стеклянный стол.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

    Терешкова выбрала дочь вице-премьера сыграть ее в кино

    Путин разрешил применять армию России за рубежом еще в одном случае

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей

    Раскрыты подробности нападения на исчезнувшего с сыном россиянина

    На трех федеральных трассах в России захотели изменить скоростной режим

    Популярной российской стримерше одобрили визу в Японию

    Страна НАТО выступила против посредничества ЕС в переговорах между Россией и Украиной

    В Италии осудили удар ВСУ в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok