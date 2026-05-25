67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей

Группа трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) ограбила 67-летнего туриста на сотни тысяч рублей в Таиланде. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 15 мая, однако подозреваемых задержали 20-го и 23-го числа. По данным источника, отдыхающий в Азии житель Швеции познакомился с двумя транс-женщинами и пригласил их в номер отеля в Паттайе, чтобы вместе провести время. Однако новые знакомые гостя позвали подруг и спровоцировали конфликт.

В итоге пять злоумышленников вытащили клиента в коридор и похитили его сбережения. Швед лишился 110 тысяч бат (244,2 тысячи рублей). Преступники скрылись на мотоцикле. На данный момент офицеры задержали четырех грабителей, они предстали перед судом. Последний вор находится в розыске.

