16:19, 18 декабря 2025

Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

Марк Успенский
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Российский турист прилетел на отдых в Таиланд, пригрозил местному трансгендеру (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) расправой и попал под арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, житель Новосибирска Никита отправился в Паттайю и остановился в местном отеле. Решив остаться в стране подольше, мужчина арендовал у транс-женщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Сунисы жилье на три месяца вплоть до 13 января и обещал платить по 51 тысяче рублей ежемесячно.

Вскоре Никита пригласил в жилье трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и, проводя с ним время, случайно разбил стеклянный стол. Также россиянин потратил все деньги, а когда хозяйка жилья потребовала оплаты, отказался вносить стоимость аренды. На претензии турист пригрозил расправиться с арендодательницей. Суниса написала заявление в полицию, и гражданина РФ задержали. Мужчине выписали штраф, а также запретили въезд на 99 лет. Если мужчина не покроет сумму штрафа, он может получить тюремный срок.

Ранее трансгендеры шпильками разбили голову российскому туристу за отказ провести время вместе. Инцидент произошел на Уокинг-стрит в Паттайе.

