Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

Mash: Россиянин пригрозил трансгендеру расправой в Таиланде и попал под арест

Российский турист прилетел на отдых в Таиланд, пригрозил местному трансгендеру (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) расправой и попал под арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, житель Новосибирска Никита отправился в Паттайю и остановился в местном отеле. Решив остаться в стране подольше, мужчина арендовал у транс-женщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Сунисы жилье на три месяца вплоть до 13 января и обещал платить по 51 тысяче рублей ежемесячно.

Вскоре Никита пригласил в жилье трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и, проводя с ним время, случайно разбил стеклянный стол. Также россиянин потратил все деньги, а когда хозяйка жилья потребовала оплаты, отказался вносить стоимость аренды. На претензии турист пригрозил расправиться с арендодательницей. Суниса написала заявление в полицию, и гражданина РФ задержали. Мужчине выписали штраф, а также запретили въезд на 99 лет. Если мужчина не покроет сумму штрафа, он может получить тюремный срок.

