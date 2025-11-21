Путешествия
Трансгендеры шпильками разбили голову российскому туристу за отказ провести время вместе

Shot: Пять трансгендеров напали на отдыхавшего в Таиланде российского туриста
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Пять трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) напали на отдыхавшего в Таиланде российского туриста и поколотили его шпильками. Подробности нападения раскрыл Telegram-канал Shot.

Когда 27-летний пьяный россиянин гулял по Уокинг-стрит в Паттайе, с ним решила познакомиться группа леди-боев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Мужчина возмутился и обругал таиландцев нецензурной бранью. За отказ провести время вместе местные набросились на путешественника и разбили ему голову шпильками. Вскоре к группе злоумышленников присоединились девушки из ближайших заведений.

В итоге окровавленного пострадавшего госпитализировали. Ранее сообщалось, что инцидент произошел 20 ноября около 03:50 возле заведения Ice Bar. Россиянин без рубашки и в крови подбежал к полицейским, чтобы сообщить о нападении.

