18:12, 20 ноября 2025Путешествия

Российский турист отправился на отдых в Таиланд и получил бутылкой по голове от местных

Группа таиландцев напала на россиянина в Паттайе и разбила ему голову
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Российский турист отправился на отдых в Таиланд и внезапно получил стеклянной бутылкой по голове от местных жителей. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 20 ноября около 03:50 утра возле заведения Ice Bar в Паттайе. 27-летний россиянин без рубашки и в крови подбежал к полицейским. Он сообщил, что на него без причин напала группа таиландцев, которая разбила ему голову прежде, чем мужчине удалось сбежать. Сотрудники правоохранительных органов обработали рану, а также зафиксировали синяки на лице и шее пострадавшего.

Полицейские начали расследование: они изучают записи с видеокамер, чтобы установить всех лиц, участвовавших в конфликте. Затем им будут предъявлены обвинения.

Ранее россиянка из Иркутска на мотоцикле в Таиланде уворачивалась от тележки с едой и попала в ДТП. Оказалось, что на мотоцикле она ехала без страховки.

    Все новости