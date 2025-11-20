Российский турист отправился на отдых в Таиланд и получил бутылкой по голове от местных

Российский турист отправился на отдых в Таиланд и внезапно получил стеклянной бутылкой по голове от местных жителей. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 20 ноября около 03:50 утра возле заведения Ice Bar в Паттайе. 27-летний россиянин без рубашки и в крови подбежал к полицейским. Он сообщил, что на него без причин напала группа таиландцев, которая разбила ему голову прежде, чем мужчине удалось сбежать. Сотрудники правоохранительных органов обработали рану, а также зафиксировали синяки на лице и шее пострадавшего.

Полицейские начали расследование: они изучают записи с видеокамер, чтобы установить всех лиц, участвовавших в конфликте. Затем им будут предъявлены обвинения.

