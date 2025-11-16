Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:27, 16 ноября 2025Путешествия

Россиянка на мотоцикле в Таиланде уворачивалась от тележки с едой и разбилась

Россиянка попала в ДТП на мотоцикле в Таиланде, на лечение требуется ₽250 тыс.
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ferdyboy / Shutterstock / Fotodom

Россиянка из Иркутска в Таиланде попала в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, девушка на мотоцикле уворачивалась от тележки для продажи еды и влетела в бордюр. От сильного удара она упала на землю, ее экстренно госпитализировали со множественными переломами костей, рук, лицевых костей и закрытой черепно-мозговой травмой.

Оказалось, что на мотоцикле она ехала без страховки. Сейчас на ее лечение требуется около 250 тысяч рублей. В ближайшее время ее могут перевести в другую больницу.

Ранее четверо россиян спасли белорусскую туристку, пострадавшую в аварии с автобусом в Таиланде, сдав для нее два литра крови.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград. В многоэтажке начался пожар, пострадали три человека

    В Минобрнауки высказались о сроках обучения в вузах по новой системе образования

    Тактаров оценил завоевание Махачевым второго чемпионского пояса в UFC

    Россиянка на мотоцикле в Таиланде уворачивалась от тележки с едой и разбилась

    Стали известны последствия атаки ВСУ на Воронежскую область

    Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне

    Столкновение автобуса с рабочими и грузовика в российском регионе привело к жертвам

    Полицейские приехали на вызов о домашнем насилии и попали в перестрелку

    Махачев прокомментировал завоевание второго чемпионского пояса в UFC

    Россиян предупредили о штрафе за входные двери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости