Россиянка на мотоцикле в Таиланде уворачивалась от тележки с едой и разбилась

Россиянка попала в ДТП на мотоцикле в Таиланде, на лечение требуется ₽250 тыс.

Россиянка из Иркутска в Таиланде попала в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, девушка на мотоцикле уворачивалась от тележки для продажи еды и влетела в бордюр. От сильного удара она упала на землю, ее экстренно госпитализировали со множественными переломами костей, рук, лицевых костей и закрытой черепно-мозговой травмой.

Оказалось, что на мотоцикле она ехала без страховки. Сейчас на ее лечение требуется около 250 тысяч рублей. В ближайшее время ее могут перевести в другую больницу.

Ранее четверо россиян спасли белорусскую туристку, пострадавшую в аварии с автобусом в Таиланде, сдав для нее два литра крови.