Четверо россиян спасли пострадавшую в аварии с автобусом белоруску в Таиланде

Россияне спасли пострадавшую в ДТП с автобусом в Таиланде белорусскую туристку
Алина Черненко

Фото: ferdyboy / Shutterstock / Fotodom

Четверо россиян спасли белорусскую туристку, пострадавшую в аварии с автобусом в Таиланде, сдав для нее два литра крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что после ДТП, которое произошло по дороге к водопаду Сай Йок Вохит, Настасия Ясюкевич попала в реанимацию. Чтобы стабилизировать ее состояние, понадобилось срочное переливание крови.

Как пишет источник, в городе Канчанабури, где находится больница, наблюдается нехватка доноров с отрицательным резусом — у местных жителей он в основном положительный. Чтобы спасти девушку, развернули целую операцию.

На помощь пришли россияне, которые проехали 400 километров к границе с Мьянмой, чтобы сдать кровь. После этого состояние пострадавшей улучшилось.

Экскурсионный автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде 8 ноября. Транспортное средство перевернулось и упало с холма по дороге к водопаду в Лум-Сумском районе.

