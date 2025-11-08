Экскурсионный автобус с россиянами упал с холма в Таиланде

Mash: 11 россиян пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Таиланде

В Таиланде попал в аварию экскурсионный автобус, в котором находились 11 россиян. Все они пострадали, пишет Mash в Telegram.

По информации издания, автобус перевернулся и упал с холма по дороге в Лум-Сумском районе, когда направлялся к водопаду Сай Йок Вохит в рамках популярной экскурсионной программы «Река Квай». Двоих россиян в очень тяжелом состоянии доставили в госпиталь Канчабури. Еще двое получили травмы средней степени тяжести. Семеро пострадавших получили помощь на месте и отправились в ближайший отель.

Также приводится список имен десяти пострадавших: Анастасия Я. (28 лет), Светлана П. (20 лет), Анна П. (30 лет), Анастасия А. (26 лет), Никита Ш. (27 лет), Артем Ш., Виолетта, Сергей М. (52 года), Дмитрий К. (50 лет), Виктор К. (45 лет).

Ранее россияне пострадали в ДТП с автобусом в Турции. Информацию об этом подтвердили в генконсульстве России.