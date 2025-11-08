Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:01, 8 ноября 2025Путешествия

Экскурсионный автобус с россиянами упал с холма в Таиланде

Mash: 11 россиян пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Таиланде
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ferdyboy / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде попал в аварию экскурсионный автобус, в котором находились 11 россиян. Все они пострадали, пишет Mash в Telegram.

По информации издания, автобус перевернулся и упал с холма по дороге в Лум-Сумском районе, когда направлялся к водопаду Сай Йок Вохит в рамках популярной экскурсионной программы «Река Квай». Двоих россиян в очень тяжелом состоянии доставили в госпиталь Канчабури. Еще двое получили травмы средней степени тяжести. Семеро пострадавших получили помощь на месте и отправились в ближайший отель.

Также приводится список имен десяти пострадавших: Анастасия Я. (28 лет), Светлана П. (20 лет), Анна П. (30 лет), Анастасия А. (26 лет), Никита Ш. (27 лет), Артем Ш., Виолетта, Сергей М. (52 года), Дмитрий К. (50 лет), Виктор К. (45 лет).

Ранее россияне пострадали в ДТП с автобусом в Турции. Информацию об этом подтвердили в генконсульстве России.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны обновило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Что изменилось?

    Экскурсионный автобус с россиянами упал с холма в Таиланде

    На Украине перестало работать метро

    В России заявили о готовности полигона к ядерным испытаниям

    В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

    В российском городе лифт с детьми упал в премиум-новостройке

    Российский боец рассказал о ликвидации пытавшихся удержать позиции в Купянске солдат ВСУ

    Захарова назвала варварством отмену концертов российских исполнителей в Италии

    Москвичей предупредили о наказании за свиней в квартирах

    Губернатор уточнил информацию о пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Тулой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости