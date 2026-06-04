В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с делегацией США на ПМЭФ

Песков: Путин не планирует контактов с делегацией США на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин не планирует контактов с прибывшей на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) делегацией США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не планируется. Они не совсем, так сказать, наш профиль», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что американскую делегацию на ПМЭФ возглавил председатель федеральной комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший. Он рассказал, что получил от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Госдепартамента разрешение на приезд в Россию.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.