ПМЭФ-2026. День второй

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16:18, 4 июня 2026Мир

В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с делегацией США на ПМЭФ

Песков: Путин не планирует контактов с делегацией США на ПМЭФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин не планирует контактов с прибывшей на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) делегацией США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не планируется. Они не совсем, так сказать, наш профиль», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что американскую делегацию на ПМЭФ возглавил председатель федеральной комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший. Он рассказал, что получил от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Госдепартамента разрешение на приезд в Россию.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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