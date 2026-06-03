ПМЭФ-2026. День первый

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16:50, 3 июня 2026Мир

Раскрыта реакция Трампа на участие официального представителя США в ПМЭФ

Родни Мимс Кук-младший рассказал, что получил от Трампа разрешение на приезд в Россию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Andrew Harnik / Staff / Getty images

Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший рассказал, что получил от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разрешение на приезд в Россию с целью участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

«Я был приглашен посетить экономический форум, и наш президент, и Госдепартамент США разрешили мне приехать», — поделился он.

Кук-младший добавил, что Госдепартамент счел хорошей идеей посещение им форума в Санкт-Петербурге.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, визит официального представителя США на ПМЭФ показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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