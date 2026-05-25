Колесник словом «довели» отреагировал на анонсированные МИД удары по Украине

Вооруженные силы (ВС) России будут наносить удары по Украине до тех пор, пока Запад не придет в чувство. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что не знает более миролюбивого министерства иностранных дел, чем российское ведомство.

«Но раз уж наше министерство иностранных дел анонсировало удары, значит, все, довели. Поэтому будут последовательные атаки, тяжелые, мощные, пока на Западе не придут в чувство те, кто управляет Зеленским и его шайкой», — пояснил он.

Ранее новые ответные удары анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство выступит со специальным заявлением относительно российских атак по украинской столице.