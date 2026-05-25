У бразильского президента нашли рак

У президента Бразилии да Силвы диагностировали рак кожи

У президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы диагностировали рак кожи. Об этом в Telegram сообщают «Известия».

«Президенту предстоит пройти 15 сеансов лучевой терапии, первый из которых состоялся в понедельник. Сообщается, что поражение оказалось базально-клеточного типа, считающееся наиболее распространенным раком кожи с низкой агрессивностью и высокими шансами на излечение при раннем выявлении», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, у да Силвы диагностировали болезнь именно на ранней стадии.

В апреле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что прошел лечение от выявленного на ранней стадии рака предстательной железы.

В 2025 году Минюст Соединенных Штатов захотел засудить бывшую первую леди Джилл Байден из-за обнаруженного у ее супруга рака простаты. В частности, как указали в ведомстве, Джилл знала о болезни мужа, однако настаивала на его выдвижении на президентские выборы 2024 года.