Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:24, 25 мая 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный эффект воздействия жары

EI: Высокая температура может повышать риск преждевременных родов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Coffeemill / Shutterstock / Fotodom

Международная группа ученых выяснила, что высокая температура может повышать риск преждевременных родов. Исследование опубликовано в журнале Environmental International (EI).

Авторы изучили данные о 36,6 миллиона родов в теплый сезон в 250 городах из 13 стран. Преждевременными считались роды до 37-й недели беременности. Ученые проверяли, как жара в последние дни перед родами связана с вероятностью более раннего начала родовой деятельности.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Анализ показал, что при умеренной жаре риск преждевременных родов повышался на 2,8 процента, а при экстремальной — на 3,8 процента. В среднем с воздействием жары было связано около 855 преждевременных родов на каждый миллион рождений. Особенно заметной связь была для поздних преждевременных родов — на 32–36-й неделе.

Исследователи также обнаружили, что жара может немного ускорять роды даже у доношенных беременностей. Это значит, что высокая температура может выступать как внешний фактор, способный запускать родовую деятельность, а не только ухудшать состояние уже уязвимых беременностей.

Более чувствительными к жаре оказались молодые матери, женщины с низким социально-экономическим статусом, без высшего образования, одинокие матери. Авторы подчеркивают, что в условиях потепления климата беременным особенно важно снижать тепловую нагрузку: избегать перегрева, пить достаточно воды и иметь доступ к прохладным помещениям.

Ранее стало известно, что воздействие загрязненного воздуха замедляет развитие речи у детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    Эвелина Хромченко раскрыла связанное со съемками «Модного приговора» личное правило

    Киркоров захотел судиться с писавшими о его долгах за коммуналку

    Охранники Карла III массово спали на службе и отлучались по личным делам

    Бизнесменам назвали неочевидный инструмент подъема продаж

    Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком мужчине

    Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

    Ушедший из России бренд закрыл завод и начал увольнять рабочих

    В Раде раскрыли результаты встречи Зеленского с фракцией «Слуга народа»

    Москвичей предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok