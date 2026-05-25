Раскрыт неожиданный эффект воздействия жары

EI: Высокая температура может повышать риск преждевременных родов

Международная группа ученых выяснила, что высокая температура может повышать риск преждевременных родов. Исследование опубликовано в журнале Environmental International (EI).

Авторы изучили данные о 36,6 миллиона родов в теплый сезон в 250 городах из 13 стран. Преждевременными считались роды до 37-й недели беременности. Ученые проверяли, как жара в последние дни перед родами связана с вероятностью более раннего начала родовой деятельности.

Анализ показал, что при умеренной жаре риск преждевременных родов повышался на 2,8 процента, а при экстремальной — на 3,8 процента. В среднем с воздействием жары было связано около 855 преждевременных родов на каждый миллион рождений. Особенно заметной связь была для поздних преждевременных родов — на 32–36-й неделе.

Исследователи также обнаружили, что жара может немного ускорять роды даже у доношенных беременностей. Это значит, что высокая температура может выступать как внешний фактор, способный запускать родовую деятельность, а не только ухудшать состояние уже уязвимых беременностей.

Более чувствительными к жаре оказались молодые матери, женщины с низким социально-экономическим статусом, без высшего образования, одинокие матери. Авторы подчеркивают, что в условиях потепления климата беременным особенно важно снижать тепловую нагрузку: избегать перегрева, пить достаточно воды и иметь доступ к прохладным помещениям.

Ранее стало известно, что воздействие загрязненного воздуха замедляет развитие речи у детей.