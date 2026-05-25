Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:15, 25 мая 2026Наука и техника

«Калашников» впервые покажет скоростной «Скат-220»

Концерн «Калашников» впервые покажет скоростной БПЛА «Скат-220»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Рособоронэкспорта / РИА Новости

«Калашников» впервые покажет скоростной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Скат-220». Об этом в Telegram сообщает концерн.

Презентация нового дрона состоится в ходе Международного форума по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации, который пройдет 26–29 мая 2026 года на территории комплекса «Лайв Арена» в Московской области.

Дрон «Скат-220» создан на основе БПЛА СКАТ 350М, от которого отличается меньшей массой и размахом крыла, что позволяет ему развивать скорость до 160 километров в час.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В апреле компания «Рособоронэкспорт» рассказала, что Россия на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026 покажет БПЛА с самым большим боевым опытом — в частности, комплексы «С350М-Э» (Supercam S350), «Ланцет-Э», «КУБ-2Э», разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ» и разведывательный дрон «Скат 350М».

В том же месяце «Калашников» на выставке DSA 2026 показал модернизированный разведывательный дрон СКАТ 350М с увеличенным количеством каналов передачи данных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал срок завершения конфликта

    Лавров в разговоре с Рубио раскрыл планы ВС России на Киев

    Назван способ вернуть миллион рублей с покупки квартиры

    В Иране опровергли заявления о готовности вывезти уран

    Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов

    Российская туристка оказалась под угрозой казни в ОАЭ из-за 17 килограммов наркотиков

    Людей с идеальным уровнем холестерина призвали не радоваться раньше времени

    Финляндию предупредили о недооценке военной мощи России

    Предложение президента Чехии отключить Россию от глобального интернета оценили

    Германия шокировала Россию отрицанием геноцида советских людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok