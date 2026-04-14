Россия в Малайзии покажет БПЛА с самым большим боевым опытом

17:11, 14 апреля 2026Наука и техника

«Рособоронэкспорт» в Малайзии покажет БПЛА с самым большим боевым опытом
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Рособоронэкспорта / РИА Новости

Россия на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), покажет беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с самым большим боевым опытом. Об этом сообщает компания «Рособоронэкспорт».

Среди упоминаемых БПЛА — комплексы «С350М-Э» (Supercam S350), «Ланцет-Э», «КУБ-2Э», разведывательно-ударная система «РУС-ПЭ» и разведывательный дрон «Скат 350М». Также на мероприятии планируется показать многофункциональные комплексы с БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30».

В ноябре госкорпорация «Ростех» насчитала около десяти типов своих высокотехнологичных БПЛА, используемых в ходе специальной военной операции (СВО). Среди них — барражирующие боеприпасы «КУБ», беспилотники «СКАТ 350М», дроны «Гранат-4» и БПЛА400Т.

    Последние новости

    Китайский подсанкционный танкер прошел Ормузский пролив, который патрулируют 15 военных кораблей США. Что об этом известно

    Российского актера приговорили к восьми годам колонии

    В России заявили о тяжелых боях с ВСУ в приграничье

    На борьбу с БПЛА в зону СВО направили российские «Уланы»

    Трамп пришел в ярость из-за слов европейского политика

    МВФ резко повысил прогноз средней цены нефти в 2026 году

    Москвичам пообещали потепление

    Российский дипломат дал совет Кае Каллас

    Пьяный украинец нашел взрывчатку и пошел уничтожать наблюдательный пост под Херсоном

    В Подмосковье прооперировали мальчика с шестью пальцами на ногах

    Все новости
