Россия в Малайзии покажет БПЛА с самым большим боевым опытом

«Рособоронэкспорт» в Малайзии покажет БПЛА с самым большим боевым опытом

Россия на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия), покажет беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с самым большим боевым опытом. Об этом сообщает компания «Рособоронэкспорт».

Среди упоминаемых БПЛА — комплексы «С350М-Э» (Supercam S350), «Ланцет-Э», «КУБ-2Э», разведывательно-ударная система «РУС-ПЭ» и разведывательный дрон «Скат 350М». Также на мероприятии планируется показать многофункциональные комплексы с БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30».

В ноябре госкорпорация «Ростех» насчитала около десяти типов своих высокотехнологичных БПЛА, используемых в ходе специальной военной операции (СВО). Среди них — барражирующие боеприпасы «КУБ», беспилотники «СКАТ 350М», дроны «Гранат-4» и БПЛА400Т.