20:32, 20 апреля 2026

«Калашников» показал модернизированный СКАТ 350М

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: «Калашников»

Модернизированный разведывательный дрон СКАТ 350М с увеличенным количеством каналов передачи данных показали на международной выставке Defense Services Asia в Малайзии. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Количество каналов и диапазонов рабочих частот СКАТа существенно увеличили после изучения опыта применения аппарата в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Новые технические характеристики беспилотника в сочетании с возможностью переключать каналы онлайн позволяют БЛА легко преодолевать системы радиоэлектронной борьбы противника», — говорится в сообщении.

Комплекс с высотным дроном СКАТ 350М остается одним из самых востребованных воздушных разведчиков в зоне СВО. Расчеты беспилотников обнаружили тысячи целей противника, включая танки Leopard и Abrams, а также реактивные системы залпового огня HIMARS. Разведывательный аппарат может работать в тандеме с барражирующими боеприпасами «КУБ».

В марте стало известно, что «Калашников» завершил изготовление партии ударных дронов «КУБ-Э» для иностранного заказчика.

