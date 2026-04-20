«Калашников» показал модернизированный СКАТ 350М

«Калашников» показал модернизированный дрон СКАТ 350М на выставке в Малайзии

Модернизированный разведывательный дрон СКАТ 350М с увеличенным количеством каналов передачи данных показали на международной выставке Defense Services Asia в Малайзии. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Количество каналов и диапазонов рабочих частот СКАТа существенно увеличили после изучения опыта применения аппарата в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Новые технические характеристики беспилотника в сочетании с возможностью переключать каналы онлайн позволяют БЛА легко преодолевать системы радиоэлектронной борьбы противника», — говорится в сообщении.

Комплекс с высотным дроном СКАТ 350М остается одним из самых востребованных воздушных разведчиков в зоне СВО. Расчеты беспилотников обнаружили тысячи целей противника, включая танки Leopard и Abrams, а также реактивные системы залпового огня HIMARS. Разведывательный аппарат может работать в тандеме с барражирующими боеприпасами «КУБ».

В марте стало известно, что «Калашников» завершил изготовление партии ударных дронов «КУБ-Э» для иностранного заказчика.