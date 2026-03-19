«Калашников» изготовил ударные «КУБ-Э»

09:39, 19 марта 2026Наука и техника

«Калашников» изготовил партию аппаратов «КУБ-Э» для иностранного заказчика
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

«Калашников» завершил изготовление партии ударных аппаратов «КУБ-Э» для иностранного заказчика. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Производственные мощности концерна "Калашников" позволяют полностью закрывать все потребности отечественных заказчиков в данном боеприпасе и осуществлять поставки "КУБ-Э" на экспорт без ущерба контрактам, заключенным внутри страны», — подчеркнули в сообщении.

Испытания дрона-камикадзе «КУБ-Э» завершили в 2021 году, а в 2022-м приняли решение о поставках изделий заказчикам.

Аппарат предназначен для поражения небронированных одиночных и групповых объектов. «КУБ-Э» развивает скорость до 130 километров в час, а радиус действия дрона составляет 25 километров. Боеприпас с осколочно-фугасной боевой частью летит к цели по заданным координатам.

В феврале стало известно о создании нового управляемого боеприпаса семейства «КУБ». Разработанный на основе опыта специальной военной операции «КУБ-10МЭ» обладает дальностью полета более ста километров.

