12:38, 23 апреля 2026Силовые структуры

Бывший судья Верховного суда России лишился имущества на 9 миллиардов рублей

Суд Москвы утвердил изъятие у экс-судьи Момотова активов на 9 млрд рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд Москвы утвердил изъятие у бывшего судьи Виктора Момотова активов на девять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Мосгорсуд утвердил решение об изъятии у Момотова и его компаньона Андрея Марченко имущества на девять миллиардов рублей. Также была рассмотрена апелляция Марченко на решение первой инстанции — оно было оставлено без изменений.

В октябре 2025 года Останкинский суд Москвы постановил удовлетворить иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества стоимостью девять миллиардов рублей, владельцами которого значатся судья Верховного суда Виктор Момотов и его компаньоны Иван и Андрей Марченко.

Активы конфискованы в пользу государства в рамках антикоррупционного законодательства. Слушания по иску заняли три заседания. Решение должно быть исполнено немедленно, чтобы исключить незаконное обогащение ответчиков через подконтрольные им фирмы.

Ранее сообщалось, что в российской судебной системе начались чистки. Десятки судей лишились мантий из-за громких коррупционных дел.

