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16:51, 5 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

На ПМЭФ на сцену с Путиным вышел лидер постсоветской страны

Президент Узбекистана Мирзиеев вышел на сцену с Путиным во время ПМЭФ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФ-2026ЦиклПутин выступает на ПМЭФ-2026

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вышел на сцену с российским лидером Владимиром Путиным во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом во время пленарного заседания мероприятия сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мирзиеев является единственным постсоветским лидером, кто вышел на сцену вместе с Путиным. С ним российский лидер за кулисами отметил, что на пленарное заседание прибыло множество людей.

4 июня Владимир Путин встретился с Шавкатом Мирзиеевым. Переговоры начались в Константиновском дворце в Петербурге.

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