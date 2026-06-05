На ПМЭФ на сцену с Путиным вышел лидер постсоветской страны

Президент Узбекистана Мирзиеев вышел на сцену с Путиным во время ПМЭФ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вышел на сцену с российским лидером Владимиром Путиным во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом во время пленарного заседания мероприятия сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мирзиеев является единственным постсоветским лидером, кто вышел на сцену вместе с Путиным. С ним российский лидер за кулисами отметил, что на пленарное заседание прибыло множество людей.

4 июня Владимир Путин встретился с Шавкатом Мирзиеевым. Переговоры начались в Константиновском дворце в Петербурге.