10:51, 23 апреля 2026Силовые структуры

В российской судебной системе начались чистки. Десятки судей лишились мантий из-за громких коррупционных дел

Варвара Кошечкина
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Десятки российских судей лишились мантий после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда (ВС) РФ. Он обещал жестко пресекать любые проявления коррупции и местничества. Число потерявших должности в громких скандалах подсчитало РИА Новости.

Отдельного акцента заслуживает абсолютная непримиримость к любым проявлениям коррупции и местничества. Они будут пресекаться жестко и принципиально. Компромиссы и двойные стандарты здесь невозможны

Игорь Красновпредседатель Верховного суда РФ

Краснов на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ с участием президента России Владимира Путина отмечал, что строгие меры не самоцель, а инструмент защиты системы, сохранения доверия общества.

Первое дело прогремело вскоре после назначения Краснова: были прекращены полномочия судьи ВС РФ и председателя Совета судей Виктора Момотова. Суд взыскал в доход государства 97 объектов имущества на 9 миллиардов рублей, которыми Момотов владел через аффилированных лиц. Позднее Высшая квалификационная коллегия судей прекратила деятельность бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. В доход государства обратили 89 объектов недвижимости и другое имущество стоимостью более 7 миллиардов рублей.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Также прекращена деятельность экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, у семьи которого конфисковали активы общей стоимостью 13 миллиардов рублей. Он лишен благ и льгот, положенных по закону «О статусе судей», а также неприкосновенности.

Сестра «золотой судьи» России попала под проверку

Сестру «золотой судьи» Кубани Елены Хахалевой Наталью проверяет Генпрокуратура из-за незадекларированных активов. Отмечается, что она потратила коррупционные средства на покупку элитной недвижимости в Туапсе и Одинцово. В собственности — два дома площадью 510 квадратных метров и три земельных участка площадью 2,7 тысячи квадратных метров в элитных коттеджных поселках. Также россиянка владеет автомобилем Porsche Cayenne Turbo.

Известно, что Хахалева и ее сестра пользовались покровительством Момотова.

Под проверки попали еще три краснодарские судьи. Среди них дочь Чернова Анастасия Шепель, Ольга Борисова и Ольга Богатых из Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Всего, по имеющимся подсчетам, за полгода мантий лишились десятки судей в разных субъектах РФ.

