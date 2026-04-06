Появились подробности о «золотой судье» Хахалевой. Что известно о ее покровителе и браке с криминальным авторитетом?

Хахалева была доверенным лицом экс-главы Совета судей Момотова

Известная как «золотая судья» экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева и ее сестра, судья арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева, пользовались покровительством бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова.

Женщины были доверенными лицами бывших председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и Момотова. Благодаря их протекции Хахалевы занимали руководящие должности в судебной системе Кубани и использовали свои полномочия для личного обогащения.

Сестра «золотой судьи» России попала под проверку

«Ленте.ру» в пресс-службе Верховного суда России сообщили, что Наталию Хахалеву проверит Генеральная прокуратура РФ из-за незадекларированных активов.

Так, она потратила коррупционные средства на покупку элитной недвижимости в Туапсе и Одинцово. В ее собственности — два дома площадью 510 квадратных метров и три земельных участка площадью 2,7 тысячи квадратных метров в элитных коттеджных поселках. Также россиянка владеет автомобилем Porsche Cayenne Turbo.

С одобрения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) под проверки попали еще три краснодарские судьи: дочь Чернова Анастасия Шепель, Ольга Борисова и Ольга Богатых из Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Основанием для проверочных мероприятий стали выявленные у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам. Также материалы направлены для принятия процессуальных мер.

Что известно о браке Хахалевой с криминальным авторитетом?

Известно, что Елена Хахалева была замужем за криминальным авторитетом. По данным источника, в 2004 году пара фиктивно расторгла брак.

«Супругом Хахалевой Е. В. являлся криминальный авторитет Хахалев Р. О. В 2004 году брак фиктивно расторгнут», — сказал собеседник РИА Новости из правоохранительных органов.

С 2010 по 2015 год подведомственными Хахалевой судами были приняты более 100 неправосудных решений, которые позволили коммерческим предприятиям вывести из земельного фонда страны в свою собственность 13 тысяч гектаров ценных сельскохозяйственных угодий. Их стоимость оценивается не менее чем в 1,8 миллиарда рублей.

Как начался скандал с «золотой судьей»?

Хахалеву окрестили «золотой судьей» после скандала, разразившегося 15 июля 2017 года. Тогда в сети распространилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником краснодарского управления Следственного комитета России. На торжестве присутствовали знаменитые артисты, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов. Позже в СМИ также появилась информация, что Хахалева не училась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

В 2016-2019 годах она, занимая должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год судья не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. При этом она вносила в табель ложные сведения.

В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии. В 2019 году новый председатель краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов. По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года экс-судья улетела в Ереван.

15 декабря того же года ВККС дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности. В 2022 году Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заочном аресте Хахалевой. Ее объявили в розыск.

27 января 2025 года стало известно о задержании «золотой судьи» в Баку. Власти Азербайджана заявляли о готовности выдать ее Москве. Как стало известно, решением суда от 4 февраля 2025-го Хахалеву передали под надзор полиции. Позже адвокат Шахла Гумбатова сообщила, что Азербайджан отказался экстрадировать задержанную в Россию.