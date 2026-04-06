16:25, 6 апреля 2026

Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Честный Детектив / Youtube

Экс-судья Краснодарского краевого суда России Елена Хахалева была замужем за криминальным авторитетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, пара фиктивно развелась в 2004-м. А с 2010 по 2015 год подведомственными Хахалевой судами были приняты более ста неправосудных решений, которые позволили коммерческим предприятиями вывести из земельного фонда страны в свою собственность 13 тысяч гектаров ценных сельскохозяйственных угодий. Их стоимость оценивается не менее чем в 1,8 миллиарда рублей.

Экс-судья заочно арестована в России, она находится за пределами страны. По версии следствия, она похитила более одного миллиона рублей. С 2016 по 2019 год Хахалева, занимавшая должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. При этом она вносила в табель ложные сведения.

Хахалеву окрестили «золотой судьей» после событий 2017 года — тогда в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. Сообщалось, что праздничное мероприятие обошлось в два миллиона долларов, однако эту информацию опровергли в Краснодарском совете судей.

    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
