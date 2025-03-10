Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи»

APA: Азербайджан не экстрадирует в Россию «золотую судью» Хахалеву

Азербайджан не экстрадирует в Россию «золотую судью» Елену Хахалеву. Об этом заявила адвокат задержанной Шахла Гумбатова, пишет азербайджанское агентство АPA.

«В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано», — приводит издание слова юриста. APA отмечает, что Хахалеву задержали в целях осуществления процессуальных действий, связанных с ее последующей экстрадицией.

В 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заочном аресте Хахалевой. По версии следствия, она похитила более одного миллиона рублей. В конце 2021 года она успела покинуть Россию и уехала в Армению.

27 января власти Азербайджана задержали Елену Хахалеву в аэропорту Баку. Тогда они заявили о своей готовности выдать «золотую судью» российской стороне.

