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14:21, 10 марта 2025Бывший СССР

Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи»

APA: Азербайджан не экстрадирует в Россию «золотую судью» Хахалеву
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Елена Хахалева

Елена Хахалева. Кадр: Честный Детектив / YouTube

Азербайджан не экстрадирует в Россию «золотую судью» Елену Хахалеву. Об этом заявила адвокат задержанной Шахла Гумбатова, пишет азербайджанское агентство АPA.

«В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано», — приводит издание слова юриста. APA отмечает, что Хахалеву задержали в целях осуществления процессуальных действий, связанных с ее последующей экстрадицией.

В 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заочном аресте Хахалевой. По версии следствия, она похитила более одного миллиона рублей. В конце 2021 года она успела покинуть Россию и уехала в Армению.

27 января власти Азербайджана задержали Елену Хахалеву в аэропорту Баку. Тогда они заявили о своей готовности выдать «золотую судью» российской стороне.

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