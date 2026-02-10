Миллиардер из российского суда лишился привилегий

ВККС прекратила отставку экс-главы ВС Адыгеи Трахова, он лишен благ и иммунитета

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила отставку бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова, у семьи которого конфисковали активы общей стоимостью 13 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Генпрокуратура представила судьям материалы о том, что Трахов незаконно занимался предпринимательской деятельностью и полученные доходы тратил на покупку имущества. Заседание ВККС проходило без его участия, он не явился на рассмотрение вопроса о прекращении своей отставки.

Трахов лишен благ и льгот, положенных по закону «О статусе судей», а также неприкосновенности. Теперь после потери судейского иммунитета следственные органы могут привлечь его к уголовной ответственности.

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы Трахова, его сына и еще 42 приближенных им людей. Речь идет о долях и акциях трех сельскохозяйственных предприятий, 469 земельных участках, 176 коммерческих зданиях и помещениях, восьми особняках и девяти квартирах в Краснодаре, Майкопе и Москве. Также с ответчиков взыскали три миллиарда рублей.

В силу вступило и решение Волгоградского областного суда об изъятии у экс-судьи имущества на 13 миллиардов рублей. В их числе 214 объектов недвижимости.

Трахов более 20 лет возглавлял Верховный суд Республики Адыгея. В СИЗО находятся его дочь и зять.

