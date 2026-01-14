Решена судьба миллиардного состояния бывшего председателя Верховного суда Адыгеи

Волгоградский областной суд признал законным решение об изъятии в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда (ВС) Республики Адыгея Аслана Трахова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Таким образом была отклонена апелляционная жалоба Трахова и его родственников на постановление Волжского городского суда Волгоградской области, который в сентябре удовлетворил иск первого заместителя генпрокурора России о конфискации 214 объектов недвижимости общей стоимостью 13 миллиардов рублей. Это решение признано законным, оно вступило в силу и подлежит немедленному исполнению.
Генпрокуратура требовала лишить семью Трахова активов, которые имеют коррупционное происхождение.
Ответчиками по иску были не только сам экс-глава ВС Адыгеи, но и его сын Рустем, действующий судья Прикубанского районного суда, а также дочь Сусана и ее бывший муж Каплан Коблев. Последнего вместе с еще двумя предпринимателями арестовали в Краснодаре по уголовному делу о махинациях с землей. Коблев, как выяснили прокуроры, с 2022 по 2025 годы приобрел свыше 500 объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 1,1 миллиарда рублей. Часть этих активов он продал, но в его собственности осталось имущество, которое оценивают в 600 миллионов рублей.
Позже в СИЗО оказалась и Сусана, которую обвинили в мошенничестве и отмывании денег.
Трахов более 20 лет возглавлял Верховный суд Республики Адыгея. Прокуратура установила, что, занимая этот пост, он оформлял объекты недвижимости — земельные участки и дома в Адыгее и Краснодаре — на жену Светлану, ее отца, а также на детей и знакомых.