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06:15, 5 августа 2025Силовые структуры

Бывшего российского судью захотели лишить более 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура намерена конфисковать 100 объектов недвижимости у семьи Трахова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Генеральная прокуратура России намерена конфисковать 100 объектов недвижимости у семьи бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Об этом сообщила газета «КоммерсантЪ».

Надзорное ведомство подозревает, что активы семьи Трахова имеют коррупционное происхождение. Ответчиком по иску выступает не только сам бывший председатель Верховного суда, но и его сын Рустем, действующий судья Прикубанского районного суда.

Генпрокуратура выяснила, что общая стоимость имущества составляет свыше двух миллиардов рублей. По мнению ведомства, заработать такую сумму законным способом невозможно.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России требует конфисковать многомиллионное состояние бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, его семьи и помощницы.

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