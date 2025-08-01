Генпрокуратура России потребовала конфисковать многомиллионное состояние бывшего мэра

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы Вологды Шулепова и его семьи

Генпрокуратура России требует конфисковать многомиллионное состояние бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, его семьи и помощницы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство подало иск об изъятии в доход государства 12 земельных участков, 10 квартир и домов, 22 нежилых объектов недвижимости в Вологде, Москве и областях. Среди активов — загородный комплекс на реке Кубена, катер Sea-Doo Challenger, автомобили Lexus и BMW, квадроцикл и снегоходы.

Это имущество Шулепов нажил с 2003 по 2025 год, будучи госслужащим, что противоречит законодательству.

Вологодский городской суд принял к производству иск прокуратуры, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе суда. Назначены предварительные слушания по делу. Приняты обеспечительные меры в виде ареста 49 объектов недвижимости и долей в предприятиях.

Шулепова задержали в мае 2024 года по обвинению в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве.

По версии следствия, Шулепов с помощью адвоката и других подельников получил из муниципальной собственности объекты недвижимости стоимостью не менее 90 миллионов рублей. Далее они были проданы, а деньги поделены между соучастниками. Его также подозревают в аферах при реализации программы переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 год.

Суд арестовал имущество экс-мэра общей стоимостью 80 миллионов рублей.

