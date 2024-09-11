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15:24, 11 сентября 2024Силовые структуры

Подозреваемому в аферах с недвижимостью бывшему главе российского города продлили арест

В Вологде суд продлил арест бывшему главе Шулепову
Евгений Шулепов

Евгений Шулепов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Вологде суд продлил арест бывшему главе города Евгению Шулепову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Шулепов будет под стражей до 13 ноября. Он проходит обвиняемым по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 290 («Получение взятки») УК РФ, а также подозревается в совершении преступлений по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Суд арестовал его имущество общей стоимостью 80 миллионов рублей.

По версии следствия, Шулепов с помощью адвоката и других подельников получил из муниципальной собственности объекты недвижимости стоимостью не менее 90 миллионов рублей. Далее они были проданы, а деньги поделены между соучастниками. Его также подозревают в аферах при реализации программы переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 год.

Помимо этого, правоохранители выяснили, что фигурант получил 450 тысяч рублей в качестве взятки от главы строительной компании. Еще он приватизировал, а потом продавал муниципальное имущество в центре города общей стоимостью порядка 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что следствие запросило у Замоскворецкого суда Москвы продлить арест бывшему главе столичного департамента культуры Александру Кибовскому.

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