Бывшему главе департамента культуры Москвы захотели продлить арест

Следствие запросило продлить арест экс-главе департамента культуры Кибовскому

Следствие запросило у Замоскворецкого суда Москвы продлить арест бывшему главе столичного департамента культуры Александру Кибовскому. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Слушание по этому вопросу пройдет 12 сентября. Кибовский проходит обвиняемым по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Чиновник свою вину не признает.

По версии следствия, за взятки экс-глава департамента помогал бизнесу заключать государственные контракты. Предварительно, общая сумма взяток составляет более 100 миллионов рублей.

Кибовский работал в правительстве Москвы с ноября 2010 года. Сначала он возглавлял департамент культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015-го по сентябрь 2023 года был главой департамента культуры. В конце 2023 года Кибовского назначили куратором культурного сотрудничества московской мэрии с новыми регионами. Его задержали 17 июля. 27 августа сообщалось, что бывший чиновник попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина отправить его в зону конфликта России и Украины.