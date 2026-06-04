Россиянка вернулась домой с ожогом после отдыха в кедровой бочке

Девушка из Челябинска вернулась домой с ожогом шеи после отдыха в кедровой бочке

Девушка из Челябинска вернулась домой с ожогом шеи после отдыха в кедровой бочке на крыше бизнес-центра «Высоцкий». Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По сведениям издания, россиянка воспользовалась услугами премиум-спа Sky Infinity Pool. На сеансе она почувствовала сильное жжение в шее и спине. Сотрудник, находившийся рядом, принес ей лед.

В больнице девушке поставили термический ожог первой степени. Клиентка сразу же отправила претензию компании — там случившееся сочли реакцией организма.

По их версии, оборудование работало исправно. Другие гости с подобными жалобами не обращались.

До этого сообщалось, что жительница Набережных Челнов получила химический ожог после наращивания ресниц. Мастер предположила, что могла использовать чрезмерное количество клея или обезжиривающего средства.