Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:55, 7 мая 2026Ценности

У россиянки полилась кровь из глаз после посещения салона красоты

Жительница Набережных Челнов получила химический ожог после наращивания ресниц
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Жительница Набережных Челнов сделала популярную косметическую процедуру в салоне красоты, в результате которой у нее полилась кровь из глаз. Об этом пишет Telegram-канал Shot Проверка.

По данным издания, мастер сделала россиянке наращивание ресниц и в конце процедуры нанесла средство, которое принесло ей сильную боль. В результате девушке пришлось снять линзы, однако состояние лишь ухудшалось. Затем добавился отек и светобоязнь.

Клиентка вновь посетила салон и попросила снять временные ресницы, чтобы срочно обратиться к офтальмологу. После осмотра врача выяснилось, что россиянка получила химический ожог. Доктор удалил из ее глаз несколько ресниц и назначил лечение.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

По словам пострадавшей, на следующий день она не смогла открыть глаза из-за нагноения. Кроме того, на размещенных кадрах видно, как из ее глаз потекли слезы алого цвета и образовался конъюнктивит. Мастер предположила, что могла использовать чрезмерное количество клея или обезжиривающего средства.

Ранее в мае врач показал пациентку с онемевшим лицом после ботокса. Россиянка обратилась к хирургу за помощью, чтобы исправить непредвиденный результат омоложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Глава МИД Германии высказался о звонке Мерца Путину

    Народный банк Китая взвинтил курс юаня до трехлетнего максимума

    Врач предупредил о проблемах со слухом из-за одной распространенной привычки

    В Москве потеплело до плюс 30 градусов

    Российский исследователь репрессий попал за решетку из-за обращения в архив

    Россиян предупредили о вреде отопления

    Geely представил новый мощный двигатель Horse W30

    «Ростех» создал высокоточный «Скальпель»

    Генерал со словами «Киев будет гореть сутки» назвал приоритетные цели для удара по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok