У россиянки полилась кровь из глаз после посещения салона красоты

Жительница Набережных Челнов получила химический ожог после наращивания ресниц

Жительница Набережных Челнов сделала популярную косметическую процедуру в салоне красоты, в результате которой у нее полилась кровь из глаз. Об этом пишет Telegram-канал Shot Проверка.

По данным издания, мастер сделала россиянке наращивание ресниц и в конце процедуры нанесла средство, которое принесло ей сильную боль. В результате девушке пришлось снять линзы, однако состояние лишь ухудшалось. Затем добавился отек и светобоязнь.

Клиентка вновь посетила салон и попросила снять временные ресницы, чтобы срочно обратиться к офтальмологу. После осмотра врача выяснилось, что россиянка получила химический ожог. Доктор удалил из ее глаз несколько ресниц и назначил лечение.

По словам пострадавшей, на следующий день она не смогла открыть глаза из-за нагноения. Кроме того, на размещенных кадрах видно, как из ее глаз потекли слезы алого цвета и образовался конъюнктивит. Мастер предположила, что могла использовать чрезмерное количество клея или обезжиривающего средства.

