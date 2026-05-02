Врач показал пациентку с онемевшим лицом после популярной косметической процедуры

Хирург показал пациентку с онемевшим лицом после full face botox

Пластический хирург показал пациентку с онемевшим лицом после ботокса. Ролик, которым поделилась пациентка, врач опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с никнеймом razum.vkol.

Женщина запечатлела собственную мимику после популярной косметической процедуры. На кадрах видно, что она не может полностью поднять глаза и посмеяться. Россиянка обратилась к хирургу за помощью, чтобы исправить непредвиденный результат омоложения.

По словам доктора, исправить такой эффект после full face botox в короткие сроки невозможно. «Ботулотоксин блокирует нейромышечную передачу. И пока он не восстановится — мы не вмешиваемся», — пояснил он. При этом специалист подчеркнул, что в таких ситуациях главным образом работает не коррекция, а время.

Ранее в апреле 57-летняя Светлана Бондарчук снялась без макияжа и высказалась о процедурах для красоты. Знаменитость призналась, что прибегала к BBL, ботоксу и биоревитализации.