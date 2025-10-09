Силовые структуры
Арестована дочь экс-главы Верховного суда российского региона

Суд арестовал дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи за мошенничество
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В Краснодаре суд взял под стражу дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова — Сусану Коблеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщине вменяют статьи об особо крупном мошенничестве и отмывании денег. В СИЗО она пробудет до 11 октября. Защита Коблевой подала жалобу с просьбой перевести ее под домашний арест, однако она осталась без удовлетворения.

16 сентября суд в Волжском удовлетворил иск Генпрокуратуры в отношении экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова и постановил конфисковать в пользу государства имущество, приобретенное с нарушением антикоррупционного законодательства. По этому иску также проходит его дочь.

Трахов более 20 лет возглавлял Верховный суд Республики Адыгея. Прокуратура установила, что, занимая этот пост, он оформлял объекты недвижимости — земельные участки и дома в Адыгее и Краснодаре — на отца своей жены Светланы, на супругу и сына Рустема.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в обмане Росгвардии на 283 миллиона Вадиму Гречишникову вызвали скорую в суд.

