Скорую вызвали в суд после слов прокурора по делу об обмане Росгвардии на 283 миллиона

Обвиняемому в обмане на 283 млн руб Росгвардии Гречишникову вызвали скорую в суд

Бывшему сотруднику департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии Вадиму Гречишникову, которого обвиняют в мошенничестве при поставках, вызвали скорую в Московский гарнизонный военный суд. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранту стало плохо после того, как прокурор запросил ему наказание в виде семи лет колонии общего режима и штрафа 700 тысяч рублей, а также лишить военного звания полковник запаса. На этих словах Гречишников побледнел и начал терять сознание. В результате мужчину госпитализировали.

По версии следствия, должностные лица Росгвардии вступили в cговор с поставщиками при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» и закупили их по заведомо завышеннoй цене. Ущерб составил 283,5 миллиона рублей. Гречишников, в отличие от других фигурантов дела, не признал вину.

Ранее сообщалось, что в Батайске задержали двух мужчин, похитивших аккумуляторные батареи для БПЛА.