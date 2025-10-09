Двое россиян украли батареи для БПЛА на шесть миллионов рублей

В Батайске задержали двух мужчин, похитивших аккумуляторные батареи для БПЛА

В Ростовской области полицейские задержали двух друзей, похитивших аккумуляторные батареи для БПЛА. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, один из воров работал на предприятии в Батайске и знал, как оно охраняется. После увольнения он с другом полтора месяца проникал на территорию организации и похищал аккумуляторы. Ущерб составил шесть миллионов рублей.

Во время обысков у подозреваемых нашли 668 аккумуляторных батарей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Волгограде суд приговорил к четырем годам лишения свободы 49-летнего мужчину за кражу 2,8 миллиона рублей у друга детства.

