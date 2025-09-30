Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:56, 30 сентября 2025Силовые структуры

Дружба детства двух россиян закончилась кражей миллионов и колонией

В Волгограде осудили на 4 года мужчину за кражу 2,8 млн рублей у друга детства
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Волгограде суд приговорил к четырем годам лишения свободы 49-летнего мужчину за кражу 2,8 миллиона рублей у друга детства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Краснооктябрьском районном суде города.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в апреле 2025 года осужденный выпивал с близким другом. Тот рассказал, что у него на карте лежит крупная сумма денег. Когда потерпевший уснул, товарищ похитил его карту и мобильный телефон. С помощью отпечатка пальца спящего друга, вор получил доступ к мобильному приложению банка и похитил 2,8 миллиона рублей.

Ранее в Москве осудили мужчину, похитившего имущество у семьи своей возлюбленной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Раскрыт мотив смертельно ранившего свою начальницу российского банкира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости