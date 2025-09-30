Дружба детства двух россиян закончилась кражей миллионов и колонией

В Волгограде осудили на 4 года мужчину за кражу 2,8 млн рублей у друга детства

В Волгограде суд приговорил к четырем годам лишения свободы 49-летнего мужчину за кражу 2,8 миллиона рублей у друга детства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Краснооктябрьском районном суде города.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в апреле 2025 года осужденный выпивал с близким другом. Тот рассказал, что у него на карте лежит крупная сумма денег. Когда потерпевший уснул, товарищ похитил его карту и мобильный телефон. С помощью отпечатка пальца спящего друга, вор получил доступ к мобильному приложению банка и похитил 2,8 миллиона рублей.

