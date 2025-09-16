У бывшего главы Верховного суда Адыгеи изъяли активы на 13 миллиардов рублей

«Ъ»: У экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова изъяли активы на 13 млрд рублей

Волжский городской суд Волгоградской области постановил обратить в доход государства 214 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его близким родственникам. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к ходу процесса источник.

По данным «Ъ», общая стоимость изъятого имущества превышает 13 миллиардов рублей. Решение было принято по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Мера подлежит немедленному исполнению. Ответчики признали иск полностью.

Трахов более 20 лет возглавлял Верховный суд Республики Адыгея. Прокуратура установила, что, занимая этот пост, Трахов оформлял объекты недвижимости — земельные участки и дома в Адыгее и Краснодаре — на отца своей жены Светланы, на супругу и сына Рустема.