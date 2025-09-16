Новый иск на 500 миллионов рублей подан против бывшего госсекретаря Дагестана и его родни

«Ъ»: ГП хочет изъять активы экс-госсекретаря Дагестана Магомедова на ₽500 млн

Генпрокуратура России подала новый иск против бывшего госсекретаря Республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова и его 16 ближайших родственников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Надзорное ведомство просит Советский районный суд Махачкалы конфисковать у чиновника и его родни имущество общей стоимостью 500 миллионов рублей, которое он приобрел на доходы от незаконного завладения госпредприятия «Дагнефтепродукт», занимающегося транспортировкой нефти через морской торговый порт Махачкалы. Преобразовав госпредприятие в частное, Магомедов раздробил его, переоформив на своих родственников и подконтрольные им фирмы.

Изъятию в доход государства подлежат активы семьи Магомедова, расположенные в республике, Ставропольском крае и Москве. Речь идет о 53 объектах недвижимости.

Ранее этот же суд вернул в госсобственность имущество «Дагнефтепродукта» стоимостью 100 миллиардов рублей. В отношении экс-чиновника и его сообщников возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В рамках расследования арестовано имущество Магомедова на общую сумму три миллиарда рублей. Проведено 70 обысков, в результате которых изъято оружие, драгоценности и крупная сумма наличных в разной валюте.

1 июля Магомедов был освобожден от должности. Он занимал должность госсекретаря Республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о его задержании и обысках по связанным с ним адресам.