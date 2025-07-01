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10:42, 1 июля 2025Россия

Задержанного госсекретаря Дагестана отправили в отставку

Задержанного госсекретаря Дагестана Магомедова отправили в отставку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

Госсекретаря Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов, которого на прошлой неделе задержали по делу о хищениях, отправили в отставку. Об этом сообщили в администрации главы республики в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что Магомедов был освобожден от должности по решению главы Дагестана Сергея Меликова. Кто теперь займет место госсекретаря, в посте не сказано.

До этого сообщалось, что суд арестовал квартиры в Москве, связанные с госсекретарем Магомедовым.

О задержании Магомедова по делу о хищениях стало известно 25 июня. Власти Дагестана подтвердили проведение следственных действий в регионе и назвали их соответствующими законодательству.

ЖЗЛ
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