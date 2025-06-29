Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:39, 29 июня 2025Силовые структуры

В Москве арестовали связанные с задержанным госсекретарем Дагестана квартиры

Суд арестовал квартиры в Москве, связанные с госсекретарем Дагестана Магомедовым
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Магомед-Султан Магомедов

Магомед-Султан Магомедов. Фото: Сергей Расулов / NewsTeam / ТАСС

Суд Махачкалы по иску Генпрокуратуры России арестовал две московские квартиры, связанные с родными госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» Магомед-Султана Магомедова, задержанного в рамках дела о хищениях. Об этом пишет РИА Новости.

Как выяснило агентство из судебных и кадастровых данных, площадь каждой из квартир составляет 88 квадратных метров, а суммарная стоимость превышает 52 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что суд изъял в пользу государства нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана.

О задержании Магомедова по делу о хищениях стало известно 25 июня. Власти Дагестана подтвердили проведение следственных действий в регионе и назвали их соответствующими законодательству.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ликвидации роты танковой бригады ВСУ в Сумской области

    На Украине сообщили о потере еще одного истребителя F-16

    Лавров заявил в Киргизии о важности соблюдения миграционного законодательства

    Лавров заметил окончательную потерю здравого смысла у Макрона и Мерца

    Российский дипломат заявила об ожидаемой поддержке переговоров с Киевом

    В Европе раскритиковали Зеленского из-за потери одного населенного пункта

    Лавров пожалел о необходимости работать вместо отдыха

    Карпин назвал основное место работы

    На Западе указали на признак высоких потерь Украины в конфликте

    В Москве арестовали связанные с задержанным госсекретарем Дагестана квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости