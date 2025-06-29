В Москве арестовали связанные с задержанным госсекретарем Дагестана квартиры

Суд арестовал квартиры в Москве, связанные с госсекретарем Дагестана Магомедовым

Суд Махачкалы по иску Генпрокуратуры России арестовал две московские квартиры, связанные с родными госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» Магомед-Султана Магомедова, задержанного в рамках дела о хищениях. Об этом пишет РИА Новости.

Как выяснило агентство из судебных и кадастровых данных, площадь каждой из квартир составляет 88 квадратных метров, а суммарная стоимость превышает 52 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что суд изъял в пользу государства нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана.

О задержании Магомедова по делу о хищениях стало известно 25 июня. Власти Дагестана подтвердили проведение следственных действий в регионе и назвали их соответствующими законодательству.