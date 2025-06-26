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15:58, 26 июня 2025Силовые структуры

Нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана забрали в пользу государства

В Махачкале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к госсекретарю Магомедову
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Махачкале суд обратил имущество государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова в доход государства. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры страны. Там отметили, что недвижимость была получена после нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции.

Ранее сообщалось, что иск Генпрокуратуры к госсекретарю республики связан с обращением в доход государства нефтеперерабатывающего завода «Дагнефтепродукт», а также имущественного комплекса, который включает в себя земельные участки, здания, трубопроводы, автозаправочные станции и другое имущество. В 2021 году «Дагнефтепродукт» был преобразован в «Каспетролсервис».

Магомед-Султан Магомедов занимает должность госсекретаря Дагестана с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о проведении обысков по связанным с ним адресам, а потом о его задержании.

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