Генпрокуратура планирует взыскать нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана

Нефтезавод стал предметом иска Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана

Генеральная прокуратура России планирует взыскать нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, иск Генпрокуратуры к госсекретарю республики связан с обращением в доход государства нефтеперерабатывающего завода ОАО «Дагнефтепродукт», а также имущественного комплекса, который включает в себя земельные участки, здания, трубопроводы, автозаправочные станции и другое имущество. В 2021 году ОАО «Дагнефтепродукт» было преобразовано в ООО «Каспетролсервис».

В качестве ответчиков, кроме Магомедова, указаны его сын Магомед Магомедов, Савдат Магомедова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова. Также ответчиками выступают Маржанат Исмаилова, ООО «МСБ холдинг» и ООО «Транс тек».

Ранее стало известно о задержании Магомедова. По утверждению источников, следствие изучает его возможную причастность к незаконной приватизации компании «Дагнефтепродукт».

Магомед-Султан Магомедов занимает должность госсекретаря Дагестана с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о проведении обысков по связанным с ним адресам.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала гражданский иск к Магомедову.