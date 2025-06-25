Стало известно об обысках в квартирах семьи госсекретаря Дагестана

В Москве обыски прошли в трех квартирах, связанных с родными Магомедова

В Москве прошли обыски в трех квартирах, связанных с родными основателя и бывшего президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова, являющегося также госсекретарем Дагестана. Об этом стало известно РИА Новости.

Обыски прошли в доме на севере столицы. Постоянно там никто не проживает, жильцы приезжают на время.

Ранее стало известно, что Магомедова задержали по делу «Дагнефтепродукта».

Магомед-Султан Магомедов занимает должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о проведении обысков по связанным с ним адресам.