Стало известно об обысках в квартирах семьи госсекретаря Дагестана

В Москве прошли обыски в трех квартирах, связанных с родными основателя и бывшего президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова, являющегося также госсекретарем Дагестана. Об этом стало известно РИА Новости.
Обыски прошли в доме на севере столицы. Постоянно там никто не проживает, жильцы приезжают на время.
Ранее стало известно, что Магомедова задержали по делу «Дагнефтепродукта».
Магомед-Султан Магомедов занимает должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о проведении обысков по связанным с ним адресам.