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15:38, 25 июня 2025Силовые структуры

Стало известно об обысках в квартирах семьи госсекретаря Дагестана

В Москве обыски прошли в трех квартирах, связанных с родными Магомедова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве прошли обыски в трех квартирах, связанных с родными основателя и бывшего президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова, являющегося также госсекретарем Дагестана. Об этом стало известно РИА Новости.

Обыски прошли в доме на севере столицы. Постоянно там никто не проживает, жильцы приезжают на время.

Ранее стало известно, что Магомедова задержали по делу «Дагнефтепродукта».

Магомед-Султан Магомедов занимает должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о проведении обысков по связанным с ним адресам.

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