Раскрыта причина задержания госсекретаря Дагестана

Госсекретаря Дагестана Магомедова задержали по делу «Дагнефтепродукта»

Основателя и бывшего президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова, являющегося также госсекретарем республики, задержали по делу «Дагнефтепродукта». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, дело связано с незаконной приватизацией «Дагнефтепродукта»

Магомед-Султан Магомедов занимает должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о проведении обысков по связанным с ним адресам. Сотрудников правоохранительных органов, работавших на мероприятиях сняли на видео местные жители.