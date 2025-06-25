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11:48, 25 июня 2025Силовые структуры

Раскрыта причина задержания госсекретаря Дагестана

Госсекретаря Дагестана Магомедова задержали по делу «Дагнефтепродукта»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Магомед-Султан Магомедов

Магомед-Султан Магомедов. Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

Основателя и бывшего президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова, являющегося также госсекретарем республики, задержали по делу «Дагнефтепродукта». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, дело связано с незаконной приватизацией «Дагнефтепродукта»

Магомед-Султан Магомедов занимает должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о проведении обысков по связанным с ним адресам. Сотрудников правоохранительных органов, работавших на мероприятиях сняли на видео местные жители.

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