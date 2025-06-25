Силовиков на обысках связанных с основателем Анжи адресов показали на видео

Приехавшие на обыск к основателю Анжи силовики попали на видео

Российские силовики, приехавшие на обыски на один из адресов, возможно, связанных с основателем футбольного клуба Анжи и госсекретарем республики Магомед-Султан Магомедовы, попали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует Mash Gor.

На кадрах, снятых из окна соседнего дома, видны стоящие у ворот административного здания экипированные в бронежилеты и каски бойцы спецназа, обеспечивающие безопасность следственных мероприятий. Женщина, снимающая видео, рассказала, что силовики никого не выпускают из здания.

Ранее сообщалось, что в Дагестане проходят обыски по 50 адресам, возможно, связанным с госсекретарем республики. Магомед-Султан Магомедов занимает эту должность с ноября 2021 год