Генпрокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомедову

Генпрокуратура России подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо самого политика, ответчиками в деле значатся его дети Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы, а также компании ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек». Исковые требования неизвестны.

Ранее стало известно о задержании Магомедова. По утверждению источников, следствие изучает его возможную причастность к незаконной приватизации компании «Дагнефтепродукт».

Магомед-Султан Магомедов занимает должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о проведении обысков по связанным с ним адресам.