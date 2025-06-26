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05:43, 26 июня 2025Силовые структуры

Генпрокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана

Генпрокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомедову
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

Генпрокуратура России подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо самого политика, ответчиками в деле значатся его дети Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы, а также компании ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек». Исковые требования неизвестны.

Ранее стало известно о задержании Магомедова. По утверждению источников, следствие изучает его возможную причастность к незаконной приватизации компании «Дагнефтепродукт».

Магомед-Султан Магомедов занимает должность госсекретаря республики Дагестан с ноября 2021 года. 25 июня стало известно о проведении обысков по связанным с ним адресам.

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