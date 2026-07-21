Невыносимый запах окутал российский город

Жители Рязани массово пожаловались на едкий химический запах в городе

Рязань окутал невыносимый запах. Жители российского города массово жалуются на едкие химикаты в воздухе, сообщает портал YA62.RU.

Больше всего обращений поступает из районов Кальное и Песочня. Одна из местных жительниц рассказала, что ее семья не может проветрить квартиру с вечера понедельника, 20 июля. Вместо свежего воздуха в жилье проникает токсичное зловоние.

«Сидим с закрытыми окнами, с 21:00 и всю ночь вонь стоит до рвоты. Химический запах, это ужас», — возмутилась горожанка.

Россияне предположили, что чувствуют смесь фенола, гари, сероводорода и диоксида серы. При этом интенсивность запаха не снижается уже вторые сутки. В таких условиях оставаться в городе невозможно, отмечают жители.

В Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили, что объем загрязняющих веществ в регионе снизился на 22,05 процента по сравнению с предыдущим контрольным периодом. В надзорном ведомстве также отметили снижение числа обращений граждан по поводу нарушений в сфере охраны воздуха в 2026 году. Одновременно с этим специалисты обнаружили нарушения в деятельности отдельных предприятий.

В мае невыносимый запах газа окутал Тюмень.