Российский город окутал невыносимый запах

Жители Тюмени пожаловались на невыносимый запах газа в городе

Жители Тюмени пожаловались на невыносимый запах газа, который окутал весь город. Об этом сообщает портал 72.RU.

Россияне заявили, что буквально задыхаются от резкого запаха газа. При этом подобные обращения поступают из разных районов города. Пока источник зловония неизвестен. Однако, по предварительным данным, чрезвычайного происшествия не было.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Тюмени предположили, что причина может быть в одорантах — веществах с резким запахом, которые добавляют в природный газ для обнаружения его утечек. В небольших концентрациях эти соединения безопасны для человека, но он может их ощущать.

Ранее на едкий запах химикатов после атаки БПЛА пожаловались жители Перми. Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что украинские военные ударили БПЛА по одному из промышленных предприятий региона. Чиновник заверил, что серьезных разрушений нет и угроза химической опасности отсутствует.

